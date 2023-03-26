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Сегодня, 14:11

В Уфе состоялся телемост между участниками СВО и их родными из Башкирии

пресс-служба военного комиссариата РБ
Фото:пресс-служба военного комиссариата РБ

В Уфе состоялся телемост между военнослужащими специальной военной операции и их родными, передаёт «Башинформ». Телеконференцию в режиме реального времени организовало минобороны при содействии парламентской координационной группы по вопросам СВО под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака.

С приветственным словом к участникам СВО обратились военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич, советник Главы республики Алик Камалетдинов и депутат Госсобрания Салават Хусаинов.

«Товарищи военнослужащие, вы уже герои. Впереди нелёгкий путь. Не забывайте поддерживать друг друга. Мы ждём вас с победой живыми и невредимыми», — сказал Михаил Блажевич.

Матери, жёны, отцы, братья, дяди и дети мобилизованных рассказали, как у них дела и выразили слова поддержки. И бойцы были очень рады пообщаться. Одни успели за несколько минут рассказать о всех событиях, случившихся в жизни за полгода, другим было достаточно просто увидеть родные лица.

пресс-служба военного комиссариата РБ
пресс-служба военного комиссариата РБ
пресс-служба военного комиссариата РБ
пресс-служба военного комиссариата РБ
пресс-служба военного комиссариата РБ
пресс-служба военного комиссариата РБ
пресс-служба военного комиссариата РБ
пресс-служба военного комиссариата РБ
пресс-служба военного комиссариата РБ
пресс-служба военного комиссариата РБ
Фото:пресс-служба военного комиссариата РБ

«Меня, наверное, поймут только те, у кого родные находятся сейчас в зоне СВО. Я очень переживала, но сдержалась, чтобы не выпустить слезу. Понимаю, что мужу было бы от этого тяжелее. Для меня большая радость, что сегодня смогла увидеть мужа по видео, как будто рядом побывали. Большое спасибо министерству обороны Российской Федерации за такую возможность. Это счастье, знать, что твой близкий человек жив, здоров» — поделилась супруга военнослужащего Римма Фатхутдинова.

В военкомате республики это уже второй телемост за полгода. Стоит отметить, что министерство обороны РФ проводит регулярно телемосты для поддержания боевого духа личного состава и более тесного взаимодействия командования соединений и воинских частей с их семьями.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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