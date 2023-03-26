В Уфе состоялся телемост между участниками СВО и их родными из Башкирии

В Уфе состоялся телемост между военнослужащими специальной военной операции и их родными, передаёт «Башинформ». Телеконференцию в режиме реального времени организовало минобороны при содействии парламентской координационной группы по вопросам СВО под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака.

С приветственным словом к участникам СВО обратились военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич, советник Главы республики Алик Камалетдинов и депутат Госсобрания Салават Хусаинов.

«Товарищи военнослужащие, вы уже герои. Впереди нелёгкий путь. Не забывайте поддерживать друг друга. Мы ждём вас с победой живыми и невредимыми», — сказал Михаил Блажевич.

Матери, жёны, отцы, братья, дяди и дети мобилизованных рассказали, как у них дела и выразили слова поддержки. И бойцы были очень рады пообщаться. Одни успели за несколько минут рассказать о всех событиях, случившихся в жизни за полгода, другим было достаточно просто увидеть родные лица.