Уфимские предприниматели помогают парням, которые находятся в зоне специальной военной операции

Уфимские предприниматели Руслан Зиянгиров и Владимир Дубровский помогают парням, которые находятся в зоне специальной военной операции. О них «Башинформу» рассказали в пресс-службе администрации Главы республики.



У Руслана и Владимира своя мастерская по ремонту компьютерной и мобильной техники. Там молодые люди изготавливают на 3D-принтере детали для гранат ВОГ-17 — хвостовики и накольники. Они нужны для более чёткого определения места падения и точного взрывания. Также парни изготавливают кейсы для хранения ампул.



В этом деле их поддерживает региональное отделение «Поискового движения России» в Башкортостане. Руслан и сам состоит в одном из поисковых отрядов — «Урал», и сейчас он находится в экспедиции. В планах предпринимателей — закупить детали для квадрокоптера, чтобы потом собрать его самостоятельно и отправить бойцам.