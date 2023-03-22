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Вчера, 19:00

Уфимские предприниматели помогают парням, которые находятся в зоне специальной военной операции

фото предоставили Линар Мингазов и Владимир Дубровский
Фото:фото предоставили Линар Мингазов и Владимир Дубровский

Уфимские предприниматели Руслан Зиянгиров и Владимир Дубровский помогают парням, которые находятся в зоне специальной военной операции. О них «Башинформу» рассказали в пресс-службе администрации Главы республики.

У Руслана и Владимира своя мастерская по ремонту компьютерной и мобильной техники. Там молодые люди изготавливают на 3D-принтере детали для гранат ВОГ-17 — хвостовики и накольники. Они нужны для более чёткого определения места падения и точного взрывания. Также парни изготавливают кейсы для хранения ампул.

В этом деле их поддерживает региональное отделение «Поискового движения России» в Башкортостане. Руслан и сам состоит в одном из поисковых отрядов — «Урал», и сейчас он находится в экспедиции. В планах предпринимателей — закупить детали для квадрокоптера, чтобы потом собрать его самостоятельно и отправить бойцам.

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