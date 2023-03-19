Предприниматели Зауралья отправили в батальон имени Шаймуратова в зону СВО 30 кубов досок

Это уже третий гуманитарный груз, направляемый из Зауралья на Донбасс. Ранее воины Башкирии получили помощь земляков в декабре 2022 года и в январе нынешнего. Они получили раскладные кровати, инструменты, запчасти и специальное оборудование. По словам Радика Бакирова, несколько его товарищей — членов Союза общественных инициатив Зауралья — служат в батальоне имени Минигали Шаймуратова. Среди них предприниматель, глава сельского поселения и директор физкультурно-оздоровительного комплекса.

Добавим, Союза общественных инициатив Зауралья объединил предпринимателей Баймакского, Хайбуллинского, Абзелиловского районов и Сибая. Общественники всегда оказывают помощь родному краю.

«Наши активисты помогают малоимущим семьям, дому престарелых. Проводим спортивные мероприятия, тесно сотрудничаем со спортивными федерациями, министерством спорта Башкирии. Спонсируем соревнования и решаем другие организационные вопросы. Кроме того, участвуем в культурно-массовых мероприятиях. Конечно же, активно работали и во время пандемии коронавирусной инфекции», — отметил Радик Бакиров.

Напомним, на этой неделе, 15 марта, в зону СВО по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова из республики бойцам батальонов имени Героев России Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и мобилизованным отправился очередной большой гуманитарный конвой. В составе автоколонны 33 единицы техники: 12 грузовых автофургонов, грузовой трал, 14 легковых автомобилей и 7 микроавтобусов. Они везут башкирским воинам тёплую одежду, медикаменты, канцтовары, продукты питания, личные посылки, спецоборудование и технику. В подготовке гуманитарного груза для бойцов участвовали неравнодушные жители республики, предприятия, представители бизнеса.