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Сегодня, 09:38

Предприниматели Зауралья отправили в батальон имени Шаймуратова в зону СВО 30 кубов досок

Союз общественных инициатив Зауралья
Фото:Союз общественных инициатив Зауралья

Сегодня, 19 марта, из Башкирии в зону проведения специальной военной операции отправился гуманитарный груз. Его подготовил Союз общественных инициатив Зауралья совместно с местными предпринимателями.

Председатель Союза общественных инициатив Зауралья Радик Бакиров в беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» сообщил, что в формировании гуманитарного груза приняли участие предприниматели Арслан Байрамгулов, Ильсур Набиуллин и Руслан Тагиров, а также директор стоматологической клиники «Риадент» Айнур Искужин. Они подготовили в Сибае для башкирских воинов 30 кубов пиломатериалов и другие необходимые на передовой вещи.

Союз общественных инициатив Зауралья
Союз общественных инициатив Зауралья
Союз общественных инициатив Зауралья
Союз общественных инициатив Зауралья
Союз общественных инициатив Зауралья
Союз общественных инициатив Зауралья
Союз общественных инициатив Зауралья
Союз общественных инициатив Зауралья
Союз общественных инициатив Зауралья
Союз общественных инициатив Зауралья
Союз общественных инициатив Зауралья
Союз общественных инициатив Зауралья
Союз общественных инициатив Зауралья
Союз общественных инициатив Зауралья
Фото:Союз общественных инициатив Зауралья

«Отправляем большую партию досок. Заявка была получена непосредственно от бойцов из зоны СВО. Гуманитарный груз будет направлен в батальон имени героя России Минигали Шаймуратова. Кроме этого, военнослужащим будет доставлена мобильная баня, холодильник, ГСМ, шанцевый инструмент. Предприниматели Зауралья собрали гуманитарный груз почти на полмиллиона рублей. Фура отправляется сегодня в середине дня, и мы лично будем сопровождать его», — сказал Радик Бакиров.

Видео:Союз общественных инициатив Зауралья

Это уже третий гуманитарный груз, направляемый из Зауралья на Донбасс. Ранее воины Башкирии получили помощь земляков в декабре 2022 года и в январе нынешнего. Они получили раскладные кровати, инструменты, запчасти и специальное оборудование. По словам Радика Бакирова, несколько его товарищей — членов Союза общественных инициатив Зауралья — служат в батальоне имени Минигали Шаймуратова. Среди них предприниматель, глава сельского поселения и директор физкультурно-оздоровительного комплекса.

Добавим, Союза общественных инициатив Зауралья объединил предпринимателей Баймакского, Хайбуллинского, Абзелиловского районов и Сибая. Общественники всегда оказывают помощь родному краю.

«Наши активисты помогают малоимущим семьям, дому престарелых. Проводим спортивные мероприятия, тесно сотрудничаем со спортивными федерациями, министерством спорта Башкирии. Спонсируем соревнования и решаем другие организационные вопросы. Кроме того, участвуем в культурно-массовых мероприятиях. Конечно же, активно работали и во время пандемии коронавирусной инфекции», — отметил Радик Бакиров.

Напомним, на этой неделе, 15 марта, в зону СВО по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова из республики бойцам батальонов имени Героев России Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и мобилизованным отправился очередной большой гуманитарный конвой. В составе автоколонны 33 единицы техники: 12 грузовых автофургонов, грузовой трал, 14 легковых автомобилей и 7 микроавтобусов. Они везут башкирским воинам тёплую одежду, медикаменты, канцтовары, продукты питания, личные посылки, спецоборудование и технику. В подготовке гуманитарного груза для бойцов участвовали неравнодушные жители республики, предприятия, представители бизнеса.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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