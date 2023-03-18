В Башкирии сельчане за свой счет приобрели для участников СВО автомобиль

Жители села Дюртюли Шаранского района приобрели для участников специальной военной операции автомобиль ВАЗ-2131. Сама идея приобретения транспортного средства принадлежит уроженцу села Руслану Трофимову, который взял на себя большую часть затрат. Его инициативу также поддержали друзья, родные и все неравнодушные дюртюлинцы. Об этом агентству «Башинформ» стало известно от главы администрации Фидана Ишмгулова.

По его словам, сельчан не только приобрели машину, но и лично доставили ее на передовую. Технику отвезли Данил Павлов, Андрей Трофимов, Вильсур Кадыров и Николай Лобанов. Вместе с машиной жители дюртюлинцы передал ребятам гостинцы и необходимое оборудование.



Фидан Ишемгулов отметил, что это далеко не первый гуманитарный груз, направленный жителями и выходцами данного села. Недавно братья Вадим и Андрей Трофимовы передали в зону СВО дорогостоящий квадрокоптер.