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Сегодня, 17:19

В Башкирии в день рождения погибшего в ходе СВО бойца в его родной школе открыли мемориальную доску

соцсети Гюзель Насыровой
Фото:соцсети Гюзель Насыровой

В селе Ауструм Иглинского района увековечили память погибшего в ходе СВО бойца Рифа Закирова. На фасаде школы, в которой он учился, установили мемориальную доску. Церемонию открытия приурочили ко дню рождения военнослужащего. Сегодня, 16 марта, ему бы исполнилось 33 года. Как стало известно агентству «Башинформ» от главы администрации Гюзель Насыровой, за проявленную отвагу он был награжден орденом Мужества посмертно.

«Память о Рифе Закирове, сильном, смелом, доброжелательном и открытом парне, будет жива в наших сердцах, в сердцах тех, кто приходит в школу - его одноклассников, друзей, земляков. Вечная слава герою, павшему за Россию!» - написала в соцсетях глава администрации Иглинского района.

Риф Раифович Закиров родился 16 марта 1990 года в деревне Пятилетка Иглинского района. После окончания школы поступил в среднее профессиональное училище № 95  Уфы по специальности электрогазосварщик. В декабре 2008 года убыл на срочную военную службу. С 28 сентября 2022 года служил в поселке Миллерово Ростовской области. 13 февраля этого года, при выполнении задач специальной военной операции, героически погиб.

Автор:Ляйсан Закирова
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