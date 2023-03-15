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Сегодня, 10:50

Мобилизованные бойцы из Сибая исполнили в зоне СВО песню на башкирском языке

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Мобилизованные участники СВО из Сибая передали родине музыкальный привет. Они исполнили дуэтом и записали на видео песню «Нисек барһың, тик шулай бул» (это композиция, написанная на стихи поэта Ангама Атнабаева для группы «Дарвиш хан»). Один из военнослужащих аккомпанировал на гитаре.

Отметим, что уроженцы башкирского Зауралья уже не в первый раз отличаются своим творчеством. Осенью соцсети облетели кадры, как мобилизованные артисты Сибайской филармонии едут на передовую под песню «Шаймуратов-генерал». Также «Башинформ» писал о трогательной истории прощания влюбленных: артист филармонии Аскар Зарипов перед отправкой на боевое слаживание экспромтом спел песню своей девушке Гузель.

Автор:Ляйсан Закирова
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