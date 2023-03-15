Члены семей погибших участников СВО в Башкирии получили преимущество на заготовку древесины

На официальном интернет-портале правовой информации РБ опубликовано постановление правительства Башкирии, которым вносятся изменения в порядок заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в республике.

В соответствии с новой редакцией документа, в число категорий граждан, имеющих преимущественное право на заготовку древесины, включены совместно проживавшие с погибшим (умершим) жителем республики, имевшим земельный участок для строительства или ведения хозяйства, принимавшим участие в СВО, члены его семьи: супруги, родители или усыновители.

Ранее «Башинформ» сообщал, что право семей погибших участников СВО из Башкирии на получение древесины в приоритетном порядке закреплено республиканским законом.