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Сегодня, 21:19

Максим Забелин рассказал о социальной адаптации участников СВО в Башкирии

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

Сегодня, 13 марта, руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин рассказал о социальной адаптации участников специальной военной операции на совещании, посвящённого этой важной теме. Опытом в регионах также поделились руководители Самарской области Дмитрий Азаров, Ульяновской области Алексей Русских, Кировской области Александр Соколов, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. Совещание  в режиме ВКС провёл председатель комитета по промышленности и торговле Госдумы РФ Владимир Гутенев. 

«Вопросы оказания всесторонней помощи военнослужащим и членам их семей находится на постоянном контроле у Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Президентом России Владимиром Путиным регионам поручено обеспечить реализацию комплекса мер социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации. В рамках исполнения данного поручения 11 октября 2022 года в республике принят План мероприятий по оказанию содействия семьям граждан из Республики Башкортостан, принимающих участие в специальной военной операции. Меры поддержки распространяются также на семьи погибших (умерших)  на СВО граждан», — сообщил Максим Забелин.

Отметим, в Башкирии действуют 33 меры поддержки участников СВО и членов их семей. Они направленны на финансовую, медицинскую, бытовую, юридическую помощь. Подробнее о том, что положено семьям участников СВО из Башкирии можно прочитать в материале информагентства «Башинформ»

Напомним, сегодня в республике 2413 школьников и 542 студента средних профессиональных училищ уже обеспечиваются бесплатным питанием в образовательных учреждениях. Семьям участников СВО предоставляется 100% скидка на уплату транспортного налога за 2022 год на одну машину, льготы в программе «Жилстройсбережения», сезонный и круглогодичный отдых и оздоровление детей воинов.

Минземимуществом Башкирии сформирован перечень санаториев, расположенных на территории республики, готовых принять военнослужащих СВО. Известно, что на 10 марта текущего года санаторно-курортными организациями региона принято 26 участников СВО, подано 15 заявок на получение санаторно-курортных услуг в последующем.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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