Новости Башкортостана и Уфы
75.46
-0.02
80.55
+0.31
83.31
+0.02
-5 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
СВОих не бросаем
Сегодня, 10:16

Бойцы СВО из Башкирии поздравили жительниц республики с Международным женским днем

тг-канал "Башкирский батальон"
Фото:тг-канал "Башкирский батальон"

Бойцы добровольческих батальонов спецоперации из Башкирии поздравили всех женщин республики с 8-м марта. Видеоролики опубликовали в телеграм-канале https://t.me/bashbat02.

«Матери, сестры, подруги! Наше боевое братство хочет от всей души, от всего сердца поздравить вас с большим, красивым праздником — 8-м марта! Пожелать вам самого огромного счастья в жизни! Пусть все ваши начинания всегда сбываются! Пусть все будет в „шоколаде“! Спасибо, что вы нас ждете, за ваше терпение, мы преклоняемся перед вами», — сказали участники СВО.

Ранее «Башинформ» сообщал, что президент России Владимир Путин отметил вклад женщин-военнослужащих в спасение воинов на передовой.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика