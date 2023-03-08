Бойцы СВО из Башкирии поздравили жительниц республики с Международным женским днем

Бойцы добровольческих батальонов спецоперации из Башкирии поздравили всех женщин республики с 8-м марта. Видеоролики опубликовали в телеграм-канале https://t.me/bashbat02.

«Матери, сестры, подруги! Наше боевое братство хочет от всей души, от всего сердца поздравить вас с большим, красивым праздником — 8-м марта! Пожелать вам самого огромного счастья в жизни! Пусть все ваши начинания всегда сбываются! Пусть все будет в „шоколаде“! Спасибо, что вы нас ждете, за ваше терпение, мы преклоняемся перед вами», — сказали участники СВО.

Ранее «Башинформ» сообщал, что президент России Владимир Путин отметил вклад женщин-военнослужащих в спасение воинов на передовой.