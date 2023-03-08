Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта

Президент России Владимир Путин поздравил всех жительниц страны с Международным женским днем 8 марта. Текст опубликован на портале kremlin.ru.

«Этот праздник отмечается во многих государствах, но для России он всегда наполнен особым теплом и смыслом, самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами, потому что возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для нас — безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение. Сегодня во всех городах и посёлках нашей большой страны говорят о любви и восхищении мамам, бабушкам, сёстрам, жёнам, дочерям, подругам, стремятся порадовать своих самых дорогих и близких, обнять, сказать о том, на что иногда не хватает времени в каждодневной круговерти дел, передать привет и добрые искренние слова тем, кто верит и ждёт дома, в пору испытаний и разлуки. Мы знаем, как много в жизни держится на вас, дорогие наши женщины, на ваших трудах и душевной щедрости, как много сил вы отдаёте заботе о детях, о том, чтобы в семье царили любовь, уют и согласие. И конечно, огромное уважение вызывают ваша неизменная ответственность, умение учитывать все детали, все аспекты дела, которым вы занимаетесь, все те лучшие качества, которые вы проявляете в самых разных профессиях», — сказал Владимир Путин.

Отдельно теплые слова глава государства выразил в адрес женщин-военнослужащих.

«Вы избрали для себя высочайшую миссию — защиту Родины, женщин, девушек из боевых подразделений, военных врачей, фельдшеров, медсестер из полковых медпунктов, медицинских рот, госпиталей и больниц, тех, кто с риском для собственной жизни на передовой спасает раненых. Ваша смелость, решительность, отвага поражают даже самых закаленных бойцов», — отметил он.

Путин подчеркнул, что во все сложные времена неравнодушие и отзывчивость женского сердца всегда превращались в мощную силу, которая указывает самый правильный, справедливый, нужный образ действий.

«Знаю, как искренне, порой самоотверженно вы поддерживаете наших солдат и офицеров — и своих близких, и совсем незнакомых ребят — молитвой, тёплыми словами и добрыми делами. Пишете письма, собираете посылки со всем необходимым, плетёте маскировочные сети, идёте волонтёрами в госпитали, чтобы заботиться о каждом, как о собственном сыне. Вы вдохновляете, вселяете веру, помогаете нашим героям, невзирая на расстояние, почувствовать частичку дома, а ваше сострадание, милосердие способны творить — и творят — настоящие чудеса», — подчеркнул президент.

Он пожелал всем россиянкам любви, взаимопонимания с теми, кто им дорог, и возвращения сторицей того душевного тепла, которым они щедро делятся.