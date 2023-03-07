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Сегодня, 10:59

2000 семей по всей России получат видеопоздравления с 8 Марта от своих мужчин с передовой

пресс-служба регионального отделения Народного фронта в РБ
Фото:пресс-служба регионального отделения Народного фронта в РБ

Представители молодежного крыла Народного фронта в преддверии 8 Марта навещают родственниц участников СВО в регионах России. Матерям, женам, дочерями и бабушкам бойцов волонтеры передают видеоопоздравления, записанные прямо на передовой, а также вручают цветы и подарки к празднику.

«В рамках проекта Народного фронта «Все для Победы» мы регулярно доставляем гуманитарную помощь ребятам на передовую и со многими на связи. Понимаем, что бойцы сильно скучают по своим семьям. Видим, как они реагируют, когда получают детские рисунки или письма, иногда даже со слезами на глазах, и знаем, на сколько это важно. Поэтому у нас появилась такая идея с видеоприветами, решили реализовать ее перед праздником», - рассказал руководитель молодежного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.

Одной из первых видеопривет от сына и букет тюльпанов получила жительница Дюртюлинского района Гамбария Сулейманова. Ее сын выполняет боевые задачи в зоне СВО. Добрые пожелания боец передал не только для своей матери, но и для всех, кто ждет родных на гражданке.

«Моя самая любимая и дорогая женщина, поздравляю тебя с 8 Марта. Желаю, чтобы в нашей семье всегда был покой, достаток и счастье. С Международным женским днем. За меня не переживай, у меня все хорошо», - сказал военнослужащий в праздничном видеопоздравлении.

Пожелания от сына в такой необычной форме, по словам родных – лучший подарок.

«Словами не передать, какой он замечательный парень. Он никогда никому не откажет в помощи, всегда идет навстречу. Всегда радостный, улыбается и поддерживает. Несмотря на трудности, не падает духом. Спасибо огромное волонтерам, вы даже не представляете, что вы для нас делаете», – поблагодарила Народный фронт мама бойца Гамбария Сулейманова.

Автор:Азат Гиззатуллин
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