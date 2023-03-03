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СВОих не бросаем
Вчера, 17:36

Пенсионерка из Башкирии передала участникам СВО чугунную печь-буржуйку

Пенсионерка из Туймазов передала в пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции чугунную печь-буржуйку. Об этом информагентству «Башинформ» сообщили в штабе имени Минигали Шаймуратова. А в отделение штаба Кушнаренковского района вязаные носки принесла 92-летняя Альфия Сайфутдинова.

Штаб продолжает принимать звонки. С 26 сентября прошлого года по 2 марта 2023 года в кол-центр штаба имени Минигали Шаймуратова поступило 10 735 звонков. С 22 февраля по 2 марта — 123 обращения.

Медики Фёдоровской центральной больницы успевают выполнять свои обязанности и в перерывах занимаются изготовлением блиндажных свечей. Также из Фёдоровского района в Единый логистический центр отправили очередную партию адресных посылок — продукты, маскировочные сети, блиндажные свечи. Родные и близкие мобилизованных также активно помогают своим мужьям и сыновьям приближать Победу. Многие приходят помогать в цех «Шьём для солдат». Супруга одного из участников СВО Альбина из Фёдоровки изготовила сама и доставила с волонтерами в Штаб две большие коробки блиндажных свечей.

В Калтасинском районе в отделение штаба обратилась супруга мобилизованного с просьбой помочь ей расчистить дорогу от снега. В доме засорилась канализация, а специальная машина не могла доехать до шамбо, чтобы откачать его. Волонтёры оперативно освободили путь спецтехнике.

Жители сёл Каратово и Уязытамак Туймазинского района заняты приготовлением домашних заготовок для участников СВО. Они готовят лапшу и чак-чак, а также собрали денежные средства, на которые купили предметы первой необходимости, в том числе лекарства. Это уже седьмая посылка жителей Каратовского сельсовета в зону СВО.

Обратиться в волонтёрский штаб можно по телефону кол-центра 8 800 201 89 03 ежедневно с 9 до 18 часов.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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