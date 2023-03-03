Духовный наставник батальонов СВО из Башкирии удивил соцсети своим творчеством

Духовный наставник добровольческих батальонов Башкирии, протоиерей Виктор Иванов изобразил бронетранспортер на блокпосту. Об этом сообщили в телеграм-канале https://t.me/bashbat02.

Набросок из серии дорожных зарисовок специальной военной операции России был сделан прошлой осенью в Херсонской области. Эксклюзивное интервью отца Виктора читайте в нашем материале.

Ранее «Башинформ» сообщал, что невеста добровольца из республики приехала к своему избраннику в Донецк, преодолев более двух тысяч километров.