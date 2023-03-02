В Башкирии провели благотворительный бильярдный турнир в поддержку воинов СВО

В Туймазах состоялся благотворительный турнир по бильярдному спорту, все собранные средства направлены на поддержку башкирских воинов, выполняющих боевые задачи на территории специальной военной операции.
Соревнования организовал один из титулованных в республике клубов «Чемпион», входящий в структуру Федерации бильярдного спорта Башкирии. Надо отметить, что воспитанники клуба на протяжении 16 лет становились победителями и призёрами состязаний регионального, всероссийского и международного уровня.
Председатель Федерации бильярдного спорта РБ в Туймазах, руководитель клуба «Чемпион» Азат Саитбурханов сообщил информагентству «Башинформ», что состоявшийся открытый турнир носил благотворительный характер. По его словам, проверить свои силы в снайперском владении кием мог любой желающий, в том числе лица с ограниченными возможностями здоровья.
«Все вступительные взносы от игроков будут направлены на нужды бойцов из Башкортостана, которые сейчас находятся на передовой в зоне специальной военной операции», — сказал Азат Саитбурханов.
В перерывах между сетами организаторы устроили акцию среди детей «Письмо солдату». В своих посланиях и рисунках дети выразили бойцам Башкирии слова поддержки и благодарности за их мужество, отвагу и героизм.
«Подобные благотворительные турниры станут регулярными, — подчеркнул Азат Саитбурханов. — Уверен, что если за нами последуют представители других спортивных клубов и федераций, то это приведёт к скорейшей победе. Нашим военнослужащим нужна всеобщая поддержка. Так все мы сможем передать воинам свою положительную энергию. Но самое главное, чтобы они вернулись домой живыми, здоровыми и знали, что мы ждём каждого солдата», — сказал руководитель клуба «Чемпион» Азат Саитбурханов.
По итогам турнира победителем соревнований стал Рафаэль Галеев. Второе место у Игоря Кудряшова. На третьем — Наиль Кашапов.