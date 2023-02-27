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Сегодня, 11:52

Подвигу Александра Матросова 27 февраля исполняется 80 лет

телеграм-канал «Башкирский батальон»
Фото:телеграм-канал «Башкирский батальон»

Сегодня, 27 февраля, отмечается 80-летие подвига Александра Матросова. Уроженец Башкирии, стрелок-автоматчик 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина 6-го Сталинского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса оперативной группы генерала Герасимова Калининского фронта закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота и дал возможность бойцам своего взвода совершить атаку опорного пункта. Звание Героя Советского Союза Александру Матвеевичу Матросову посмертно присвоено 19 июня 1943 года.

Подвиг Александра Матросова в годы Великой Отечественной войны был повторен ещё много раз, в том числе в 1944 году Героем Советского Союза, уроженцем Миякинского района Башкирии Миннигали Губайдуллиным. А выходец из Стерлитамака Александр Бочкарёв повторил этот подвиг в 1982 году в Афганистане, сообщало информагентство «Башинформ». Напомним, гвардии сержант 3 сентября 1982 года при выполнении спецоперации в Панджшерском ущелье вместе со своим отделением добровольно вызвался ликвидировать боевую точку врага. Приблизившись к противнику, солдаты бросили гранаты, чтобы уничтожить пулемет моджахедов, однако после череды взрывов орудие продолжило обстрел. В считанные секунды Бочкарев кинулся на пушку, отдав жизнь за батальон.

В Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации хранятся подлинные свидетельства его подвига. В документах 91-й Сталинской стрелковой бригады добровольцев-сибиряков зафиксирован факт совершения подвига Героем Советского Союза Александром Матросовым. Еще к 75-летию подвига эти документы были выставлены на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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