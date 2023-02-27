Боец башкирского батальона имени Шаймуратова вынес на себе с поля боя раненого товарища

Доброволец из Сибая Радиф Ахметов, участвующий в спецоперации с лета прошлого года в составе башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова, проявил героизм. На днях, во время боя в районе Угледара, он на себе вынес раненого товарища, тем самым спас ему жизнь. При этом уроженец Башкирии сам получил контузию и сейчас проходит лечение в госпитале, сообщается в телеграм-канале башкирских батальонов.

Как стало известно агентству «Башинформ», за проявленный героизм Радиф Ахметов будет представлен к награждению медалью Суворова.