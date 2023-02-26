«Шаймуратовцы» из Башкирии спасли раненых товарищей от снайперов

Бойцы добровольческого батальона Башкирии имени Шаймуратова пришли на помощь сослуживцам, оказавшимся в смертельной ситуации на поле боя.

Как рассказали создатели проекта «Время героев», механик-водитель Алмаза Еникеев, наводчик-оператор Рустем Шамсутдинов и фельдшер Фидрат Габитов вывезли раненых товарищей из-под плотного минометного и снайперского обстрела врага в безопасную зону. Видеоролик об их подвиге опубликован в соцсетях «Башкирского батальона».

«Благодаря слаженной работе экипажа боевой машины пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и отправили их в госпиталь», — отметили авторы.