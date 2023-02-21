Участники СВО и члены их семей могут получить льготы при проезде по платной автодороге

В Башкирии близится к завершению строительство Восточного выезда, который соединит федеральные трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга». В соответствии с концессионным соглашением, автодорога будет платной. В правительстве Башкирии обсудили вопросы тарифов и льгот для пользователей платных автодорог в республике.

Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, итоговая стоимость проезда устанавливается оператором платной дороги, в том числе исходя из спроса, она не может быть выше предельной стоимости. Предельный размер платы за проезд составляет от 12 до 38,5 рубля за километр, а по платным участкам дорог, являющимся искусственными сооружениями, от 84 до 269 рублей за километр в зависимости от категории транспортного средства.

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров поручил минтрансу республики проработать вопрос о предоставлении права льготного или бесплатного проезда по платной автомобильной дороге участникам специальной военной операции и членам их семей.

Ранее «Башинформ» сообщал о 33 мерах поддержки участников СВО и членов их семей, действующих в Башкирии. В частности, они освобождены от уплаты транспортного налога за 2022 год.