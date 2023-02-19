В Мелеузовском районе появилась «Парта Героя» памяти участника СВО Вадима Кучербаева

В музее средней школы с. Нугуш Мелеузовского района прошло знаменательное событие — школа присоединилась к всероссийскому проекту «Парта Героя». Здесь организовали специальный уголок памяти выпускника школы, участника СВО Вадима Кучербаева, сообщает газета «Путь Октября».

На торжественном мероприятии приняли участие почётные гости: мама Вадима Кучербаева Расима Идрисова, его сестра Лилия, племянник Ильфат, председатель общественной организации союза ветеранов «Батальон» Ямиль Альухаметов, председатель организации ветеранов танковых войск, выпускник школы Фанис Бикташев, председатель совета ветеранов Нугушевского сельского поселения Алик Гайсин. Мама Вадима выразила слова благодарности организаторам этого мероприятия, пожелала всем мирного неба.

Право перерезать красную ленту предоставили директору школы Гузяль Габбасовой и маме героя. Минутой молчания почтили память всех героев, участников великих сражений во имя Родины.

На школьном столе размещена фотография героя, информация о фактах его биографии и заслугах. После торжественного мероприятия были проведены уроки мужества для учащихся.

Вадим Уралович Кучербаев родился 30 ноября 1977 года. Учился в средней школе с. Нугуш до 1993 года. С декабря 1995 по ноябрь 1998 года проходил военную службу по призыву в инженерных войсках в качестве механика-водителя. В 2000–2001 годах принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике.

В августе 2022 года в составе Башкирского батальона имени М. Шаймуратова младший сержант Кучербаев убыл в зону проведения специальной военной операции на территории Украины. Командованием отмечались его исполнительность, тактическая грамотность, дружелюбность и открытость со своими боевыми товарищами. Наш земляк геройски погиб 13 сентября в одном из боёв за г. Каховка Херсонской области. Ему было 44 года. У погибшего героя-шаймуратовца остались мама и сын.