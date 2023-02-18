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Вчера, 18:45

Из Уфы в зону СВО к башкирским воинам добрался гуманитарный конвой

телеграм-канал Ратмира Мавлиева
Фото:телеграм-канал Ратмира Мавлиева

Гуманитарный конвой из Уфы благополучно доехал до башкирских военнослужащих в зону специальной военной операции. Об этом информагентство «Башинформ» узнало из сообщения мэра столицы Ратмира Мавлеева.

Напомним, в зону СВО из Уфы очередной гуманитарный конвой отправился .18 февраля. Бойцам отправили 14 единиц техники и мобильную прачечную. Кроме того, бойцам отправили посылки от родных и подарки ко Дню защитника Отечества, сообщало «Башинформ».

телеграм-канал Ратмира Мавлиева
телеграм-канал Ратмира Мавлиева
телеграм-канал Ратмира Мавлиева
телеграм-канал Ратмира Мавлиева
телеграм-канал Ратмира Мавлиева
телеграм-канал Ратмира Мавлиева
Фото:телеграм-канал Ратмира Мавлиева

Добавим, Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня в своих соцсетях сообщил о поддержке жителями бойцов СВО из республики, информировал «Башинформ».

Особую благодарность Радий Хабиров выразил одному из дочерних предприятий «Башнефтегеофизики», которое за счёт собственных средств собирает в помощь мобилизованным и участникам добровольческих батальонов бронированные автомобили. Подробнее о создании бронированных «Уралов» можно прочитать в материале информагентства «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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