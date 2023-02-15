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Сегодня, 07:48

Администрация Уфы отправила бойцам СВО мобильную прачечную

пресс-служба администрации Уфы
Фото:пресс-служба администрации Уфы

Накануне в зону специальной военной операции отправился очередной гуманитарный конвой. Бойцам доставят 14 единиц техники и мобильную прачечную. С ее помощью военнослужащие смогут постирать одежду в полевых условиях. Там установлены две стиральные и сушильная машина, что позволит быстро получить одежду, белье чистыми и сухими.

Кроме того, в составе гуманитарного груза есть посылки от родных и подарки ко Дню защитника Отечества. Через несколько дней колонна доедет до места назначения, сообщили  в пресс-службе мэрии.

Как ранее писал «Башинформ», в середине января гуманитарная помощь, собранная силами администрации башкирской столицы, была доставлена в Донецкую область. Тогда бойцам передали баню-бочку, генераторы, печи-буржуйки, тепловизоры, квадрокоптеры, стройматериалы и инструменты, а также продукты питания. 

Автор:Ляйсан Закирова
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