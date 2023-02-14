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Вчера, 15:15

Народный фронт в Башкирии передал очередную партию гуманитарной помощи мобилизованным землякам

пресс-служба регионального отделения Народного фронта в РБ
Фото:пресс-служба регионального отделения Народного фронта в РБ

Команда Народного фронта в  Башкортостане доставила на передовую очередную партию гуманитарной помощи. Общественники передали мобилизованным землякам, которые с оружием в руках защищают новые российские территории, все, что с любовью и заботой было собрано жителями республики в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

«Привезли бойцам тепловизоры, квадрокоптер, рации, оружейное масло, печи-буржуйки, теплую одежду, масксети, окопные свечи и много других необходимых в боевых условиях вещей. Для того чтобы все это вручить, пришлось доехать до передовой. Главное, что у нас все получилось. Наши отважные, сильные и смелые воины полны решимости бить врага до последнего и с победой вернуться домой. А мы сделаем все возможное, чтобы помочь нашим защитникам», — отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин.

В ходе поездки представители Народного фронта посетили госпитали в Донецке и Луганске. Передали раненым посылки от большого республиканского волонтерского корпуса. Узнали потребности лечебных учреждений, чтобы в следующий раз оказать адресную помощь. Также познакомились с луганскими казаками, которые с 2014 года защищают Донбасс. Особенно приятно было встретить среди них земляка с позывным «Башкир».

Большую помощь в формировании гуманитарного груза оказали общественные организации республики, волонтеры и жители Башкортостана, которые поддержали региональный сбор проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

«Сегодня вся страна поднялась на защиту суверенитета России, права жить по своим законам, традициям и порядкам. Республиканские и городские власти много делают для оказания помощи нашим воинам в зоне специальной военной операции. В этой ситуации Собор русских Башкортостана не мог остаться в стороне от всенародного движения по сбору гуманитарной помощи для участников СВО. Мы отправили уже третий груз, в этот раз совместно с Народным фронтом. Мы и дальше будем помогать нашим добровольцам, мобилизованным, сражающимся за нашу Родину. Вместе, всем миром мы победим», — подчеркнул исполнительный директор Собора русских Башкортостана, депутат Уфимского горсовета Павел Васильев.

Автор:Азат Гиззатуллин
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