Дежурили круглосуточно: травматолог из Уфы Нуршат Гибазов о работе в госпитале в зоне СВО

В башкирской столице Нуршата Гибазова многие родители знают как заведующего травматологическим отделением детской поликлиники №5 и ортопеда. Это под его руководством доктора лечат ушибы, вывихи и более серьезные повреждения сипайловских девчонок и мальчишек.

В какой-то момент детскому врачу захотелось получить новый опыт. Он записался в добровольцы и уехал в качестве военного медработника в ЛНР. Планировалось, что Нуршат Нургарифанович будет принимать гражданское население. Но в самый последний момент по решению минздрава он попал в группу докторов, которые запускали госпиталь для военнослужащих.

В начале октября прошлого года башкирский десант из двух травматологов и двух хирургов высадился в ЛНР, и закипела работа. Сначала запустили одно медицинское учреждение, затем наладили процесс в еще двух, в нескольких десятках километров друг от друга.

«От местной больницы нам выделили машину, и мы ездили из одного госпиталя в другой. У нас была работа практически без отдыха и выходных. По возможности коллеги из поликлинической службы, когда было свободное время, приходили нам помогать. Три госпиталя тянуть было тяжело», - признается Нуршат Нургарифанович.

По его словам, в госпитали привозили раненых бойцов ЧВК. Было много случаев, когда в помощи докторов нуждались военнослужащие с оторванными конечностями, с множественными осколочными и пулевыми ранениями.

«Как-то доставили бойца после взрыва мины, у него были множественные осколки с головы до пят. А вообще, раненых привозили автобусами, человек по 20-25. И нужно было всех встретить, оказать помощь. Госпиталь был в двухэтажном здании, без лифта. Поэтому более-менее ходячих отправляли на второй этаж, «тяжелых» пациентов оставляли на первом», - вспоминает доктор.

Стоит отметить, что работу башкирской бригады высоко оценили военврачи ЧВК. Для обмена опытом в госпиталь отправили своих двух врачей. На протяжении двух недель доктора-контрактники перенимали знания у наших медиков.

Изначально командировка планировалась на месяц, но в итоге весь коллектив остался на три, рассказал Нуршат Нургарифанович. По его подсчетам, за этот период они помогли восстановиться и вновь вернуться в зону СВО более 700 бойцам.

«Надо понимать, что там не курорт. И бойцы, как только восстанавливались, возвращались на поле боя. Был даже такой случай: одного военнослужащего выписали, но не успели ему снять послеоперационные швы. Через некоторые время он вновь оказался в нашем госпитале, уже с другими повреждениями. И тогда мы ему сняли эти швы от первой операции», - говорит уфимский доктор.

Помимо работы в госпиталях, эта же бригада врачей выезжала в места дислокаций башкирских батальонов. Специалисты помогали в проведении углубленного медосмотра, осматривали и обрабатывали раны. Приходилось участвовать в разгрузке гуманитарного груза, вспоминает Нуршат Гибазов.

«Приехал большой гумконвой. И мы, пять врачей, выгружали доски, брусья и укладывали их. Потому что больше некому было этим заняться, некого было подключить. Могу сказать, что работа там была разносторонняя и интересная», - подытожил собеседник агентства.

В канун нового года Нуршат Нургарифанович и его коллеги вернулись домой. В госпиталях их сменила другая бригада врачей. На вопрос, готов ли поехать еще, уфимский доктор отвечает положительно. Правда, признается, что такое решение вряд ли одобрят супруга и дети. Близкие очень волновались все те дни, пока глава семьи был фактически на передовой.

«Было ли мне самому страшно там? Тяжело ответить. Потому что там не думаешь об этом. И если вновь нужна будет моя помощь, естественно, я поеду», - признался доктор.

Собеседник «Башинформа» отмечает: условия для врачей создавались хорошие. Госпитали находились в зданиях бывших медучреждений, поэтому минимальный набор необходимого оборудования у них был. А расходные материалы и медикаменты регулярно доставляли гумконвои из Башкирии, привозили от ЧВК и приносили местные жители. Жила бригада прямо в госпитале. Питанием были обеспечены.

«Мы не голодали, нас хорошо кормили. И был еще магазинчик местный, там покупали, если чего-то хотелось. Лекарства и расходники тоже всегда были. Конечно, оснащение госпиталя отличалось от того, что было дома. Но это же по сути военно-полевая больница была, поэтому работали с тем, что есть», - говорит Нуршат Гибазов.

Выплаты врачи получали тоже регулярно, по словам уфимского доктора, им перечислили порядка 300 тысяч рублей. Но, конечно, ехали туда не за деньгами, а по зову сердца. А самой главной наградой для них была благодарность от пациентов. Так, один из бойцов сочинил для наших докторов стихотворение, которое Нуршат Нургарифанович теперь бережно хранит на память.