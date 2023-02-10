Дежурили круглосуточно: травматолог из Уфы Нуршат Гибазов о работе в госпитале в зоне СВО

В башкирской столице Нуршата Гибазова многие родители знают как заведующего травматологическим отделением детской поликлиники №5 и ортопеда. Это под его руководством доктора лечат ушибы, вывихи и более серьезные повреждения сипайловских девчонок и мальчишек.
В какой-то момент детскому врачу захотелось получить новый опыт. Он записался в добровольцы и уехал в качестве военного медработника в ЛНР. Планировалось, что Нуршат Нургарифанович будет принимать гражданское население. Но в самый последний момент по решению минздрава он попал в группу докторов, которые запускали госпиталь для военнослужащих.
В начале октября прошлого года башкирский десант из двух травматологов и двух хирургов высадился в ЛНР, и закипела работа. Сначала запустили одно медицинское учреждение, затем наладили процесс в еще двух, в нескольких десятках километров друг от друга.
«От местной больницы нам выделили машину, и мы ездили из одного госпиталя в другой. У нас была работа практически без отдыха и выходных. По возможности коллеги из поликлинической службы, когда было свободное время, приходили нам помогать. Три госпиталя тянуть было тяжело», - признается Нуршат Нургарифанович.
По его словам, в госпитали привозили раненых бойцов ЧВК. Было много случаев, когда в помощи докторов нуждались военнослужащие с оторванными конечностями, с множественными осколочными и пулевыми ранениями.
«Как-то доставили бойца после взрыва мины, у него были множественные осколки с головы до пят. А вообще, раненых привозили автобусами, человек по 20-25. И нужно было всех встретить, оказать помощь. Госпиталь был в двухэтажном здании, без лифта. Поэтому более-менее ходячих отправляли на второй этаж, «тяжелых» пациентов оставляли на первом», - вспоминает доктор.
Стоит отметить, что работу башкирской бригады высоко оценили военврачи ЧВК. Для обмена опытом в госпиталь отправили своих двух врачей. На протяжении двух недель доктора-контрактники перенимали знания у наших медиков.
Изначально командировка планировалась на месяц, но в итоге весь коллектив остался на три, рассказал Нуршат Нургарифанович. По его подсчетам, за этот период они помогли восстановиться и вновь вернуться в зону СВО более 700 бойцам.
«Надо понимать, что там не курорт. И бойцы, как только восстанавливались, возвращались на поле боя. Был даже такой случай: одного военнослужащего выписали, но не успели ему снять послеоперационные швы. Через некоторые время он вновь оказался в нашем госпитале, уже с другими повреждениями. И тогда мы ему сняли эти швы от первой операции», - говорит уфимский доктор.
Помимо работы в госпиталях, эта же бригада врачей выезжала в места дислокаций башкирских батальонов. Специалисты помогали в проведении углубленного медосмотра, осматривали и обрабатывали раны. Приходилось участвовать в разгрузке гуманитарного груза, вспоминает Нуршат Гибазов.
«Приехал большой гумконвой. И мы, пять врачей, выгружали доски, брусья и укладывали их. Потому что больше некому было этим заняться, некого было подключить. Могу сказать, что работа там была разносторонняя и интересная», - подытожил собеседник агентства.
В канун нового года Нуршат Нургарифанович и его коллеги вернулись домой. В госпиталях их сменила другая бригада врачей. На вопрос, готов ли поехать еще, уфимский доктор отвечает положительно. Правда, признается, что такое решение вряд ли одобрят супруга и дети. Близкие очень волновались все те дни, пока глава семьи был фактически на передовой.
«Было ли мне самому страшно там? Тяжело ответить. Потому что там не думаешь об этом. И если вновь нужна будет моя помощь, естественно, я поеду», - признался доктор.
Собеседник «Башинформа» отмечает: условия для врачей создавались хорошие. Госпитали находились в зданиях бывших медучреждений, поэтому минимальный набор необходимого оборудования у них был. А расходные материалы и медикаменты регулярно доставляли гумконвои из Башкирии, привозили от ЧВК и приносили местные жители. Жила бригада прямо в госпитале. Питанием были обеспечены.
«Мы не голодали, нас хорошо кормили. И был еще магазинчик местный, там покупали, если чего-то хотелось. Лекарства и расходники тоже всегда были. Конечно, оснащение госпиталя отличалось от того, что было дома. Но это же по сути военно-полевая больница была, поэтому работали с тем, что есть», - говорит Нуршат Гибазов.
Выплаты врачи получали тоже регулярно, по словам уфимского доктора, им перечислили порядка 300 тысяч рублей. Но, конечно, ехали туда не за деньгами, а по зову сердца. А самой главной наградой для них была благодарность от пациентов. Так, один из бойцов сочинил для наших докторов стихотворение, которое Нуршат Нургарифанович теперь бережно хранит на память.
Как ранее писал «Башинформ», только в ЛНР за восемь месяцев работы врачи из Башкирии оказали помощь свыше 100 тысячам человек. По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, к нему поступает масса заявок от врачей республики, желающих присоединиться к своим коллегам на Донбассе.