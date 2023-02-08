Новости Башкортостана и Уфы
70.89
+0.29
75.91
-0.13
84.57
+0.88
-14 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
СВОих не бросаем
Сегодня, 20:04

В России вводятся новые меры поддержки предпринимателей из числа мобилизованных и добровольцев

Правительство России расширило период отсрочки уплаты арендных платежей за федеральное имущество для предпринимателей из числа мобилизованных и добровольцев.

ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении периода отсрочки уплаты по платежам за аренду недвижимости, земельных участков и другого федерального имущества для предпринимателей, призванных на службу в рамках частичной мобилизации или ставших добровольцами.

Решение о расширении периода отсрочки Михаил Мишустин озвучил в ходе своего выступления на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 8 февраля, сообщает сайт правительства РФ.

Согласно новым правилам, отсрочка будет предоставляться не только на весь период прохождения службы, но и ещё на 90 дней (включительно) после её окончания. Кроме мобилизованных, мера поддержки касается предпринимателей, заключивших контракты о прохождении военной службы, и бизнесменов-добровольцев, вошедших в состав армейских подразделений. 

Арендаторами федерального имущества, которые получат отсрочку уплаты арендных платежей, могут быть как физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, так и юрлица, где один и тот же человек является единственным учредителем или участником компании и её руководителем.  

Отсрочка распространяется на все виды федерального имущества, в том числе на земельные участки. Коммунальные платежи в период такой отсрочки вместо арендатора платит арендодатель.

Аналогичные меры поддержки правительство рекомендовало принять на региональном и муниципальном уровне. 

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика