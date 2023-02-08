В России вводятся новые меры поддержки предпринимателей из числа мобилизованных и добровольцев

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении периода отсрочки уплаты по платежам за аренду недвижимости, земельных участков и другого федерального имущества для предпринимателей, призванных на службу в рамках частичной мобилизации или ставших добровольцами.

Решение о расширении периода отсрочки Михаил Мишустин озвучил в ходе своего выступления на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 8 февраля, сообщает сайт правительства РФ.

Согласно новым правилам, отсрочка будет предоставляться не только на весь период прохождения службы, но и ещё на 90 дней (включительно) после её окончания. Кроме мобилизованных, мера поддержки касается предпринимателей, заключивших контракты о прохождении военной службы, и бизнесменов-добровольцев, вошедших в состав армейских подразделений.

Арендаторами федерального имущества, которые получат отсрочку уплаты арендных платежей, могут быть как физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, так и юрлица, где один и тот же человек является единственным учредителем или участником компании и её руководителем.

Отсрочка распространяется на все виды федерального имущества, в том числе на земельные участки. Коммунальные платежи в период такой отсрочки вместо арендатора платит арендодатель.

Аналогичные меры поддержки правительство рекомендовало принять на региональном и муниципальном уровне.