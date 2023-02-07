Жители Кармаскалинского района и волонтеры штаба Шаймуратова продолжают поддерживать мобилизованных

В волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова местного отделения партии «Единая Россия» Кармаскалинского района продолжают регулярно поступать звонки от семей мобилизованных и добровольцев с просьбами об оказании различного вида помощи. Волонтеры оперативно реагируют на каждый запрос и помогают женам, матерям и детям участников специальной военной операции. Они привозят продуктовые наборы, помогают с ремонтом сантехники, с заготовкой дров, а также собирают гуманитарную помощь от неравнодушных жителей района.

«К нам поступают много различных просьб: помочь по хозяйству, доставить лекарства и продукты, почистить снег и другие. В основном обращаются из сельских поселений, поэтому при каждом из них был создан штаб, в который входят и члены женсоветов, и старейшины. На сегодняшний день жители чаще всего задают вопросы по льготам. ПФР и фонд социального страхования объединили и много льгот идет через них. Мы стараемся консультировать по всем видам поддержки, которые положены семьям мобилизованных и добровольцев», – поделилась представитель волонтерского штаба имени Минигали Шаймуратова местного отделения партии «Единая Россия» Виктория Истратова.

Так, одним из обращений в волонтерский штаб оказалась просьба матери мобилизованного. Гульнара попросила помочь расчистить снег у дома. Волонтеры откликнулись на просьбу. При помощи специализированной техники они быстро помогли убрать снег. Женщина поблагодарила активистов за оказанную помощь.

«Чаще всего волонтеры приходят сами и спрашивают, что мне нужно. Глава администрации совместно с волонтерами Шаймуратова провели мне воду – это большая помощь. Нас все очень поддерживают. Я очень благодарна волонтерскому штабу, администрации и односельчанам», – поделилась мать мобилизованного.

В свою очередь, неравнодушные жители Кармаскалинского района помогают собирать гуманитарную помощь мобилизованным. Они вяжут теплые шарфы, носки и варежки, собирают деньги и закупают для земляков теплые брюки, фуфайки, стельки для обуви, лекарственные средства и продукты питания, готовят корот.

Жители села Сахаево изготавливают блиндажные свечи, делают лапшу, закатывают кашу с тушенкой, собирают чайные наборы из сухофруктов. Ефремкинцы в рамках акции «Мы вместе» заготавливают сухофрукты, вялят мясо, а также делают баурсак (десерт из полосок теста, обжаренных во фритюре и пропитанных медом или сахарным сиропом).

«Наш волонтерский штаб состоит из добровольцев, представителей администрации и других неравнодушных сельчан. С тех пор, как наших мужчин мобилизовали, работа нашего штаба больше направлена на помощь этим семьям. У нас бывают такие обращения, как обеспечение дровами, чистка снега. Бывает так, что жителям нужно что-то привезти. Мы стараемся способствовать и помогать семьям мобилизованных. Также у нас проходят очень много мероприятий, направленных на помощь нашим бойцам, которые находятся в зоне СВО», – отметила глава администрации сельского поселения Ефремкинский сельсовет Наталья Иванова.

Собранную гуманитарную помощь на базе местного отделения партии «Единая Россия» отправляют в «Единый логистический центр» для дальнейшей передачи мобилизованным. В деревне Улукулево находится сборный пункт гуманитарной помощи мобилизованным, в который жители приносят посылки и необходимые продукты питания для военнослужащих.

«С первых дней начала частичной мобилизации мы объединились и решили организовать штаб по сбору и оказанию помощи для наших военнослужащих. Начали с того, что стали шить балаклавы, потому что впереди был холодный сезон, а ребята должны быть в теплой одежде. Стали собирать помощь, также вязали носки. В основном все собирались ближе к вечеру, закупали пряжу, порядка 100 килограммов отвязали, порядка 600 носков отправили ребятам. Больше 500 балаклав, снудов, около 100 комплектов теплого белья. Помогали семьям мобилизованных. Огромную помощь оказала районная и сельская администрации. Помогали в закупке тканей. Кроме того, мы участвовали в сборе при покупке техники, которая необходима ребятам в зоне СВО. Мы стараемся делать все своими руками», – рассказала волонтер штаба имени Минигали Шаймуратова Галия Бикбаева.

«На сегодняшний день основная задача работы волонтерского штаба – это работа с семьями мобилизованных. Это и помощь в оказании необходимых услуг, в организации доставки продовольственных вещей, в очистке снега, в уборке дома. Самая главная работа, которую мы ведем во взаимодействии, это помощь мобилизованным, которые находятся в зоне СВО. Это и сбор посылок, и благотворительная помощь, и участие в мероприятиях по сбору необходимого – теплых вещей, лекарственных препаратов. Мы принимаем активное участие и тогда, когда гуманитарный груз уже сформирован, а также участвуем в его доставке мобилизованным. Мы взаимодействуем не только с семьями, но и с детьми. Приглашаем их на различные мероприятия, новогодние праздники, формируем подарки для них. Когда обращаются в штаб, то мы никому не отказываем. И спасибо ребятам, которые работают у нас. Это добрые и отзывчивые люди, они помогают нам помогать людям», – резюмировал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров.

Отметим, что на постоянной основе организован сбор гуманитарной помощи для мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО. Гуманитарную помощь можно доставить в волонтерские штабы имени Минигали Шаймуратова, расположенные на площадках местных отделений партии «Единая Россия» (с адресами штабов можно ознакомиться, перейдя по ссылке).

Напомним, что обратиться в Волонтерский штаб можно по телефону кoл-цeнтpа: 8 800 201 89 03 ежедневно с 9 до 18 часов.