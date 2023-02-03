Радий Хабиров передал в Ермекеевском районе ордена Шаймуратова родителям погибших в СВО воинов

Сегодня в селе Ермекеево Ермекеевского района Глава Башкортостана встретился с родителями и супругой погибших участников специальной военной операции Сергея Прокофьева, Александра Пургина и Ивана Кукушкина.

Во время общения с Лялей Ринатовной, Владимиром Сергеевичем, Екатериной Дмитриевной Прокофьевыми, Клавдией Ивановной и Владимиром Анисимовичем Сидоровыми, Александром Кукушкиным и Галиной Кравцовой Радий Хабиров выразил им слова соболезнования и поблагодарил их за воспитание сыновей – настоящих мужчин, патриотов и защитников Отечества.

«К сожалению, там гибнут лучшие сыны Башкортостана, наша главная задача – помнить о них и проявлять постоянную заботу, окружить вниманием родителей, их семьи и детей. Хочу сказать, что все наши ребята воюют достойно, о них очень хорошо отзываются командиры», - сказал Радий Хабиров.

Он предложил родителям погибших ребят пройти курс лечения и реабилитации в республиканском кардиодиспансере, отметив, что это лишь малая толика того, что республика может сделать в благодарность за их сыновей.

Руководитель республики передал ордена Шаймуратова родителям погибших воинов, которыми ребята награждены за мужество и героизм.

Радий Хабиров поручил главе администрации Ермекеевского района Ильшату Райманову принять меры по увековечению памяти погибших ребят, установить в торжественной обстановке мемориальные доски в их родных селах.

Глава региона отметил, что семьи погибших могут обращаться со своими просьбами в местную администрацию, где им обязательно помогут, для семей принят ряд республиканских мер по их поддержке.

Супруге погибшего воина Сергея Прокофьева Екатерине Радий Хабиров сказал, что республика обязательно поможет ей в воспитании сына - когда он подрастет, будет оказана помощь с трудоустройством самой молодой мамы и предоставлением места в детском садике Октябрьского, где проживает Екатерина.

Родители погибших воинов поблагодарили Главу региона за внимание и поддержку.

Радий Хабиров также рассказал, что сейчас в краткосрочные отпуска начали приезжать мобилизованные военнослужащие. Для этого республика предоставила автобусы, которые доставляют ребят на родину, а потом увозят в части.

В завершение встречи руководитель республики попросил родителей погибших воинов беречь себя и заботиться о своем здоровье.

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Гвардии лейтенант, командир огнеметного взвода первого мотострелкового батальона Сергей Прокофьев родился 10 мая 1997 года в села Спартак Ермекеевского района.

Активно участвовал в общественной жизни школы. Начиная с 7 класса ежегодно становился призером и победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, технологии, физике, ОБЖ, истории. В течение трех лет был бессменным командиром школьной команды КВН и приводил свою команду к победе. Занимал призовые места на районных соревнованиях по лыжам, легкой атлетике, стрельбе.

В 2020 году окончил военную академию радиационной, химической, биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко в Костроме.

В ходе спецоперации являлся командиром огнеметного взвода мотострелкового батальона. Указом Президента РФ награждён орденом Мужества посмертно.

Сержант контрактной службы, старший водитель расчета берегового ракетного дивизиона Александр Пургин родился 22 апреля 1982 года в селе Купченеево. Окончил профессиональное училище № 140 в селе Ермекеево по специальностям электрогазосварщик, водитель, повар.

В июне 2000 года был призван в армию. Служил в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики, в Грозном Чеченской Республики. В 2001 году получил ранение обеих ног. Указом Президента РФ награжден орденом Мужества.

С 2002 года работал в МЧС России в городе Октябрьском и Казани. С 2015 года служил по контракту в ВС РФ в Сахалинской области старшим водителем расчета берегового ракетного дивизиона в звании сержанта.

С августа 2022 года участвовал в специальной военной операции.

Доброволец Иван Кукушкин родился 26 сентября 1985 года в Уфе.

В 2001 году окончил общеобразовательную школу села Бекетово Ермекеевского района, после чего поступил в профессиональное училище № 40 Белебея по специальности каменщик. В школьные годы участвовал в соревнованиях по лыжам и занял 2 место по РБ.

В декабре 2005 года был призван в армию. Проходил срочную службу в Омске в Воздушно-десантных войсках. С мая 2006 года – механик-водитель третьего класса. В июне 2006 года присвоено звание младший сержант. 21 июля 2006 года получил нагрудный знак «Парашютист – отличник». С 2007 по 2008 год был курсантом 332 школы прапорщиков при 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии г. Иваново Московской области. После чего проходил службу по контракту в Омске в звании прапорщика на должности старшины стрелковой роты.

В 2009 году поступил в Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию по специальности «эксплуатация нефтегазового оборудования». В 2013 году уволился с военной службы.

Осенью 2022 года записался добровольцем для участия в СВО.

Погиб 28 декабря 2022 года в городе Артемовске ДНР.