В Уфе встретили бойцов сводного отряда Росгвардии, вернувшихся из зоны СВО

В Башкирию после выполнения боевых задач специальной военной операции вернулся сводный отряд Росгвардии. Военнослужащих в Уфе встретили вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов, родные и близкие бойцов.

Генерал-майор полиции Александр Бурдо вручил росгвардейцам, проявившим в зоне СВО мужество и героизм, государственные и ведомственные награды.

«Вы справились со всеми поставленными задачами. Спасибо вам за вашу работу на благо нашей Родины. Вы до последнего дня командировки оставались верны Отечеству, и даже в трудные минуты ни один из вас не проявил трусость или малодушие. Но самое главное – все вернулись живыми и здоровыми», – обратился к воинам Александр Бурдо.