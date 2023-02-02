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Андрей Назаров: «Наша главная задача — обеспечить семьи и самих бойцов СВО всем необходимым»

архив «Башинформа»
Фото:архив «Башинформа»

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров 2 февраля в своем телеграм-канале напомнил о том, что сегодня 80 лет со дня завершения Сталинградской битвы — одного из ключевых сражений, переломивших ход Великой Отечественной войны. В ней обе стороны потеряли около 1 млн человек.

«Как и во всех освободительных для России военных кампаниях, заметную роль в Великой Отечественной войне сыграли воины из Башкирии. Из БАССР на фронт ушло более 700 тысяч человек, многие погибли… В ходе Сталинградской битвы легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия уничтожила более 100 танков и 500 машин. Одним из символов ее успешного завершения стало также взятие в плен разработчика плана „Барбаросса“ — фельдмаршала Паулюса, которым руководил уроженец Белебея генерал-майор Иван Ласкин. Это событие имело большое тактическое и символическое значение. Стало понятно, что в ходе войны наступил решающий перелом. Немецкое продвижение к нефтеносным районам страны было остановлено, а советская армия укрепила свою веру в победу», — сообщил премьер-министр регионального правительства.

Андрей Назаров подчеркнул, что за годы Великой Отечественной войны за храбрость и отвагу 278 воинам из Башкирии было присвоено звание Героя Советского Союза, а 35 бойцов стали полными кавалерами ордена Славы.

«Синонимом отваги и беззаветной преданности Родине в годы войны стало имя нашего земляка Александра Матросова, подвиг которого повторил другой славный сын Башкортостана — Миннигали Губайдуллин, — отметил он. — Сегодня добровольческие батальоны Шаймуратова, Доставалова, Юлаева вместе с мобилизованными ребятами вновь сражаются за свободу и независимость Родины. Наша главная задача — обеспечить семьи и самих бойцов всем необходимым, чтобы они чувствовали, что не забыты, что родной край заботится о них каждую секунду. Вместе мы переживем любые трудности, победа будет за нами! Алга!»

Премьер-министр правительства Башкирии также посоветовал посетить мемориал «Высота Бессмертия».

«Если вы когда-нибудь будете проезжать на автомобиле мимо города Белая Калитва, что в Ростовской области, не поленитесь — остановитесь у мемориала „Высота Бессмертия“. Он посвящен нашим землякам — солдатам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии 8-го кавкорпуса, которыми руководил лейтенант Аннаклыч Атаев. В январе 1943 года в ходе наступательного этапа Сталинградской битвы 33 наших воина ценой своих жизней отстояли отбитую у врага важную высоту. Лейтенант Атаев посмертно получил звание Героя Советского Союза. Его именем названа школа в городе Белая Калитва», — добавил Андрей Назаров.

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