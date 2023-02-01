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Сегодня, 11:32

Полиция и администрация Белорецкого района Башкирии приобрели для бойцов СВО автомобиль «УАЗ»

пресс-службв отдела МВД России по Белорецкому району
Фото:пресс-службв отдела МВД России по Белорецкому району

Полиция Белорецкого района совместно с местной администрацией купили автомобиль «УАЗ» для военнослужащих в зоне проведения СВО.

«С момента начала СВО силами жителей Белорецкого района были собраны тонны гуманитарной помощи для бойцов. С очередной отправкой груза, помимо продуктов, предметов первой необходимости, экипировки и техники, в зону спецоперации доставят „УАЗ“. Когда инспектору группы управления нарядами отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Белорецкому району лейтенанту полиции Вадиму Мулынбаеву стало известно, что мобилизованные земляки нуждаются в автомобиле, он обратился к своим коллегам с просьбой оказать материальную помощь для покупки „УАЗа“. Начальник отдела полковник полиции Дим Надербаев и весь личный состав одобрили инициативу сослуживца. За три дня белорецкие полицейские собрали необходимую сумму. К сбору средств также подключились местные военные разведчики запаса (МОО „Дозор“) и военнослужащие запаса внутренних войск», — рассказали «Башинформу» в пресс-службе отдела МВД России по Белорецкому району.

Сотрудники полиции нашли подходящую машину и собрали значительное количество от необходимой суммы. Глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта, в свою очередь, поддержал идею полицейских не только словом, но и делом.

«С помощью администрации была приобретена более дорогая, но крепкая машина. Чтобы автомобиль не подвёл бойцов, его тщательно подготовили, привели в порядок, провели техобслуживание. Подарок будет передан мобилизованным в 428 полк, где служат жители нашей республики», — сообщили в ведомстве.

пресс-служба отдела МВД России по Белорецкому району
Фото:пресс-служба отдела МВД России по Белорецкому району
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