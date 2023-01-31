Башкирия направит на этой неделе два гумконвоя для бойцов СВО

В Башкирии на этой неделе планируется отправка из единого логистического центра двух гуманитарных конвоев для бойцов добровольческих батальонов и мобилизованных из республики. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что жители Башкирии могут отправлять посылки военнослужащим в зону проведения специальной военной операции. Доставить частичку домашнего тепла лично в руки каждому бойцу помогает республика. Все это происходит централизованно и совершенно бесплатно.