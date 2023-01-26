Собираем посылку военнослужащему из Башкирии в зону СВО: что разрешено и что нельзя класть

Жители Башкирии могут оправлять посылки военнослужащим в зону проведения специальной военной операции. Доставить частичку домашнего тепла лично в руки каждому бойцу помогает республика. Все это происходит централизованно и совершенно бесплатно. Очередной такой гуманитарный конвой из Башкирии отправится в зону СВО уже в начале февраля.

Как собрать посылку для бойцов, куда отнести, что можно и что нельзя класть в посылку, узнал «Башинформ».

Как рассказали в волонтерском штабе имени Минигали Шаймуратова, близкие военнослужащих могут принести свои посылки в местные отделения партии «Единая Россия», которые есть в каждом городе и районе республики.

При формировании посылок необходимо обратить внимание на перечень рекомендуемых вещей. Прежде всего, это нижнее белье, термобелье, предметы личной гигиены, стельки, батарейки, тушеные консервы, рыбные консервы, конфеты, сгущенное молоко, сигареты, сахар, шоколад, чай, кофе.

Также в посылку можно положить продукты длительного хранения, медицинские препараты, письма, одежду и обувь.

В посылки категорически запрещается класть алкоголь, наркотики, деньги, острые предметы, оружие и другие запрещенные предметы.

По словам заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Руслана Насретдинова, до 2 февраля жители Башкирии могут отправить посылки для военнослужащих башбатальонов имени Шаймуратова и Доставалова.

«Это уже далеко не первый гумконвой, который мы отправим нашим бойцам башбатальонов имени Шаймуратова и Доставалова. И самое ценное в этом грузе для ребят – это именные посылки. В них есть письма, фотографии, рисунки детей и вещи, которые им напоминают о доме. Все это служит дополнительной мотивацией для поднятия боевого духа ребят.

Сбор посылок продолжится включительно до 2 февраля. Отправка посылок в зону проведения специальной военной операции будет проходить централизованно из «Единого логистического центра».

Мы также разработали ряд рекомендаций при упаковке посылок. Например, они должны быть в коробках желательно размером 30 на 30 сантиметров. Опять же, опираясь на опыт, это делается для более удобного формирования паллет для погрузки и разгрузки», — отметил Руслан Насретдинов.