Уфимская семья и волонтеры движения «Надежный тыл» изготовили окопные свечи для бойцов в зоне СВО

Окопные свечи – очень нужная вещь на передовой. Горят они около 8 часов. Котелок воды на такой свече закипит за 15 минут. У неё можно погреться, подсушить обувь, подогреть еду.

Семья Карышевых из Уфы решила изготовить такие свечи бойцам в зоне СВО. И на несколько недель квартира превратилась в мастерскую. Папа отливал парафин, дети вырезали наклейки, на каждой из которых трогательное стихотворение, написанное мамой. Всего получилось 130 окопных свечей.

Волонтеры движения «Надежный тыл» тоже делают окопные свечи. Железная банка, парафин и картон. Нехитрое дело, а какая нужная и полезная вещь получается.

«Региональный сбор проекта «Народный фронт. Всё для победы!» - это уникальная история про помощь нашим бойцам. А еще он объединяет много неравнодушных и добрых людей, которые делают все возможное, чтобы поддержать ребят на передовой. Посылки, которые нам передали Карышевы и девушки из «Надежного тыла», мы бережно доставим нашим бойцам. Пусть от пламени этих свеч станет светлее в блиндажах и теплее на душе», - отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Башкортостане Виталий Брыкин.