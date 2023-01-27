«По зову сердца, до победного конца»: волонтеры из Башкирии навещают бойцов СВО в военных госпиталях

Волонтеры, общественные деятели и депутаты из Башкирии на регулярной основе оказывают поддержку участникам СВО, которые находятся в госпиталях. Они привозят туда не только одежду и необходимые в быту предметы, но и башкирский мед, письма и открытки от школьников — напоминание о родных краях, семьях и близких, ждущих возвращения своих мужей и сыновей домой.

Здесь важно подчеркнуть, что многие активисты хотя и проживают за пределами республики, однако связь с родной Башкирией не теряют и всегда стараются помочь своим землякам в трудную минуту. Так, например, подполковник в отставке, ветеран боевых действий, писатель Махмут Салимов живет в Ростове-на-Дону и регулярно навещает тут наших бойцов. Причем он и сам проходил военную службу, участвуя в спецоперациях на Северном Кавказе.

«Не понаслышке знаю, что такое боевая служба — в свое время я получил тяжелое ранение и надолго попал в госпитали, проходил лечение более трех лет. Наше государство оказывает существенную медицинскую и материальную помощь, к ней присоединяются общественные организации и движения. И, что особенно важно, неравнодушны наши земляки: волонтеры, общественные деятели Башкирии, — навещают ребят», — рассказал он ИА «Башинформ».

На сегодняшний день в южном регионе России активисты являются волонтерами. Соцсети помогают неравнодушным гражданам оставаться на связи, консультироваться и помогать друг другу. Они на постоянной основе поддерживают связь между военнослужащими и спецобъектами здравоохранения, сообщают о состоянии ребят.

«Эти люди — патриоты и бойцы невидимого фронта. Они делают вклад в общее благородное дело, где помимо своей основной деятельности по зову сердца стараются помочь нашим госпитализированным бойцам. Сердце радуется, когда ребята с благодарностью уезжают после выписки и благодарят не только нас, всю нашу республику за поддержку и помощь. Хотелось бы сказать огромное спасибо всем волонтерам Ростовской области, Краснодарского края и Севастополя — за понимание и выдержку, вы — молодцы!» — говорит председатель местной национально-культурной автономии башкир в Анапе и Анапском районе Эльвира Галиакберова.

Другую нашу землячку, Алину Марьину, которая ныне живет в Севастополе, добровольческой деятельностью побудила заняться память о славных подвигах предков.

«Оба моих прадеда были участниками Великой Отечественной войны: один из них уходил на фронт в составе дивизии под командованием генерала Минигали Шаймуратова. У меня крепкая связь с корнями, и в знак огромного уважения к свершениям храбрых предков я занимаюсь волонтерством. Когда мы узнали, что наши ребята находятся в Севастопольском госпитале, сразу подключились к этой теме, так же поступили и две мои близкие подруги — Алия и Гузель. Это зов души, зов сердца, до победного конца», — говорит Алина Марьина.