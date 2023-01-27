«По зову сердца, до победного конца»: волонтеры из Башкирии навещают бойцов СВО в военных госпиталях

Волонтеры, общественные деятели и депутаты из Башкирии на регулярной основе оказывают поддержку участникам СВО, которые находятся в госпиталях. Они привозят туда не только одежду и необходимые в быту предметы, но и башкирский мед, письма и открытки от школьников — напоминание о родных краях, семьях и близких, ждущих возвращения своих мужей и сыновей домой.
Здесь важно подчеркнуть, что многие активисты хотя и проживают за пределами республики, однако связь с родной Башкирией не теряют и всегда стараются помочь своим землякам в трудную минуту. Так, например, подполковник в отставке, ветеран боевых действий, писатель Махмут Салимов живет в Ростове-на-Дону и регулярно навещает тут наших бойцов. Причем он и сам проходил военную службу, участвуя в спецоперациях на Северном Кавказе.
«Не понаслышке знаю, что такое боевая служба — в свое время я получил тяжелое ранение и надолго попал в госпитали, проходил лечение более трех лет. Наше государство оказывает существенную медицинскую и материальную помощь, к ней присоединяются общественные организации и движения. И, что особенно важно, неравнодушны наши земляки: волонтеры, общественные деятели Башкирии, — навещают ребят», — рассказал он ИА «Башинформ».
На сегодняшний день в южном регионе России активисты являются волонтерами. Соцсети помогают неравнодушным гражданам оставаться на связи, консультироваться и помогать друг другу. Они на постоянной основе поддерживают связь между военнослужащими и спецобъектами здравоохранения, сообщают о состоянии ребят.
«Эти люди — патриоты и бойцы невидимого фронта. Они делают вклад в общее благородное дело, где помимо своей основной деятельности по зову сердца стараются помочь нашим госпитализированным бойцам. Сердце радуется, когда ребята с благодарностью уезжают после выписки и благодарят не только нас, всю нашу республику за поддержку и помощь. Хотелось бы сказать огромное спасибо всем волонтерам Ростовской области, Краснодарского края и Севастополя — за понимание и выдержку, вы — молодцы!» — говорит председатель местной национально-культурной автономии башкир в Анапе и Анапском районе Эльвира Галиакберова.
Другую нашу землячку, Алину Марьину, которая ныне живет в Севастополе, добровольческой деятельностью побудила заняться память о славных подвигах предков.
«Оба моих прадеда были участниками Великой Отечественной войны: один из них уходил на фронт в составе дивизии под командованием генерала Минигали Шаймуратова. У меня крепкая связь с корнями, и в знак огромного уважения к свершениям храбрых предков я занимаюсь волонтерством. Когда мы узнали, что наши ребята находятся в Севастопольском госпитале, сразу подключились к этой теме, так же поступили и две мои близкие подруги — Алия и Гузель. Это зов души, зов сердца, до победного конца», — говорит Алина Марьина.
В преддверии нового 2023-го года 7 госпиталей Южного федерального округа, где проходят лечение бойцы из республики, приняли гуманитарный груз, который привезла делегация из Башкирии. По поручению Главы республики Радия Хабирова представители рабочей группы посетили ряд госпиталей в городах Анапа, Краснодар, Майкоп, Новороссийск, Новочеркасск и Ростов-на-Дону, пообщались с руководством и врачами госпиталей, в которых находятся наши соотечественники, волонтерами — земляками, которые оказывают помощь и поддержку бойцам на местах.
«Волонтеры и все неравнодушные жители стараются улучшить жизнь наших бойцов, напомнить о родном доме. К слову, в госпиталях есть все самое необходимое, но мы еще раз убедились в том, как важны внимание и моральная поддержка. Бойцы всегда встречали нас с душой: мед из нашей республики напомнил им о родном крае. Позже с нами делились фото, как все бойцы угощаются нашим главным башкирским лакомством. Большое количество людей помогает по силам и молятся о здоровье и скорейшем возвращении наших ребят», — поделилась исполнительный директор комитета Башкирии по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина.
Ранее выходцам из региона вручили благодарности от администрации Главы Башкирии за поддержку бойцов СВО. Но активисты подчеркивают, что самая ценная награда для них — обратная связь от получателей волонтерской помощи.
«Большое спасибо волонтерам из Башкирии, которые помогают нашим раненым бойцам, находящимся в госпиталях: это не только материальная, но и значимая морально-психологическая поддержка. Это придает уверенности в будущем, дает силы двигаться дальше», — поблагодарил участник добровольческих батальонов Венер, проходивший лечение в одном из госпиталей ЮФО.
К нему присоединился и другой боец спецоперации — Салават, который тоже находился на восстановлении.
«Мне привезли нужные вещи, интересовались состоянием. Мы постоянно созваниваемся, пишем друг другу. Я очень рад, что познакомился с такими людьми», — сказал он.
Кроме того, в прошлом году Всемирный курултай башкир запустил акцию «Йөрәк йылыһы» («Тепло сердец») по сбору гуманитарной помощи раненым воинам.
«Своих не бросаем! От имени организации горячо благодарю всех, кто принимает участие в формировании и доставке грузов. Большое спасибо нашим землякам из ЮФО за поддержку соотечественников», — отметил председатель Всемирного курултая башкир Юлдаш Юсупов.
А буквально на днях зампредседателя Госсобрания Башкирии, председатель координационного совета волонтерского штаба имени Шаймуратова Рустам Ишмухаметов оказал активное содействие по обеспечению одеждой группы участников СВО из республики.