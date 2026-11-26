Защитник Александр Алексеев вернулся в состав «Салавата Юлаева» после травмы. Хоккеист сегодня сыграет в матче против минского «Динамо».

Алексеев провел несколько сезонов за океаном и этим летом вернулся в уфимский клуб. Защитник стабильно играет в первом звене и показывает высокую результативность. В 13 играх он отдал 11 голевых передач. Игрок получил тяжелую травму 7 октября в матче с «Сибирью» и отсутствовал более полутора месяцев.

Ранее мы сообщали, что «Салават Юлаев» сегодня в Уфе отметит свой 65-летний юбилей. На льду «Уфа-Арены» перед матчем выступят артисты популярной группы AY YOLA. Во время перерыва болельщики смогут получить автографы у легенд уфимской команды Николая Заварухина, Владимира Антипова, Андрея Таратухина и Виталия Прошкина. Также в одном из секторов в честь юбилея клуба уфимцам раздадут 1961 шарик чак-чака.