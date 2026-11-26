ХК «Салават Юлаев» сегодня отметит 65-летие домашним матчем против минского «Динамо». Игра стартует в 19.00 на льду «Уфа-Арены» (6+).

Команды в текущем сезоне сыграют впервые. «Салават Юлаев» с 32 очками занимает седьмое место в турнирной таблице «Востока». А минская команда замыкает кубковую восьмерку Западной конференции.

В этот день перед матчем выступят артисты популярной группы AY YOLA. Во время перерыва болельщики смогут получить автографы у легенд уфимской команды Николая Заварухина, Владимира Антипова, Андрея Таратухина и Виталия Прошкина. А в одном из секторов в честь юбилея клуба уфимцам раздадут 1961 шарик чак-чака. Также для любителей хоккея будут работать тематические фотозоны, выставка юбилейного мерча.

Ранее Радий Хабиров поздравил «Салават Юлаев» с 65-летием.

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