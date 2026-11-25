Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил хоккейный клуб «Салават Юлаев» с 65-летием. Руководитель региона с теплыми словами обратился к руководству, ветеранам и болельщикам клуба.
Он отметил, что история большого хоккея, которая началась в республике 25 ноября 1961 года, — яркая и богатая на победы.
«Клуб воспитал немало выдающихся хоккеистов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира и обладателей Кубка Стэнли. Уверен, что и среди тех уфимских ребят, которые сегодня делают свои первые шаги на льду, тоже есть будущие звезды. Показывать пример детям, делать так, чтобы больше мальчишек и девчонок хотели заниматься спортом, — в этом, по-моему, и есть предназначение спорта высших достижений. Ну и, конечно, дарить эмоции. И с тем, и с другим наш «СЮ» отлично справляется.
Поздравляю с юбилеем клуб, ветеранов, болельщиков! Алға, «Салават Юлаев», только вперед!» — сказал Радий Хабиров.
Ранее Башинформ публиковал семь невероятных историй от ветеранов ХК «Салават Юлаев» к 60-летнему юбилею.
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