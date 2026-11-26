ХК «Салават Юлаев» получит в безвозмездное пользование здания Дворца спорта и интерната в Уфе. Об этом сообщили в мэрии города.

«Управление земельных и имущественных отношений администрации города направило ходатайство в УФАС по РБ о предоставлении муниципальной преференции в виде заключения на новый срок договоров безвозмездного пользования на объекты муниципального нежилого фонда — Дворца спорта и интерната. Ведомство согласовало предоставление хоккейному клубу „Салават Юлаев“ муниципальной преференции», — заявили в мэрии города.

Отмечается, что решение принято в целях развития физической культуры и спорта. ФАС России возьмет на себя контроль соблюдения антимонопольного законодательства при использовании преференции.

Ранее сообщалось, что в селе Башкирии построят крытый футбольный стадион.