ХК «Салават Юлаев» получит в безвозмездное пользование здания Дворца спорта и интерната в Уфе. Об этом сообщили в мэрии города.
«Управление земельных и имущественных отношений администрации города направило ходатайство в УФАС по РБ о предоставлении муниципальной преференции в виде заключения на новый срок договоров безвозмездного пользования на объекты муниципального нежилого фонда — Дворца спорта и интерната. Ведомство согласовало предоставление хоккейному клубу „Салават Юлаев“ муниципальной преференции», — заявили в мэрии города.
Отмечается, что решение принято в целях развития физической культуры и спорта. ФАС России возьмет на себя контроль соблюдения антимонопольного законодательства при использовании преференции.
Ранее сообщалось, что в селе Башкирии построят крытый футбольный стадион.
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