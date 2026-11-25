В селе Бакалы Бакалинского района построят крытый футбольный стадион. Об этом сообщил глава района Олег Ефимов.
Как отметил глава района, проект закрытого футбольного зала обсуждался на очередном «Часе предпринимателя». С инициативой выступил тренер по куреш и мас-рестлингу Ильдар Муллагалиев.
По словам Ефимова, спортивный объект позволит спортсменам тренироваться круглый год.
«Спрос на футбол среди детей и их родителей огромен, — сказал Олег Ефимов. — В районе мы действительно ощущаем нехватку подобных площадок для занятия футболом. Проект однозначно востребованный, и мы будем поддерживать предпринимателя».
Ранее сообщалось, что в райцентре Белокатайского района Башкирии построят ФОК.
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