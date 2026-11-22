По поручению Главы Башкирии в селе Новобелокатай Белокатайского района приступили к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Как сообщила глава района Лилия Мулланурова, главный этап работ пройден: подрядчик завершил подготовку основания для будущего объекта.
ФОК возведут из модульных конструкций. Объект будет включать зал единоборств, также будет дооборудован для игровых видов спорта. Комплекс планируют открыть в 2027 году.
Кроме того, в селе Новобелокатай появится новая хоккейная коробка. Работы начнутся после завершения строительства ФОКа, сообщили в администрации района.
Ранее сообщалось, что в городе Башкирии откроют новый ледовый дворец.
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