По поручению Главы Башкирии в селе Новобелокатай Белокатайского района приступили к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Как сообщила глава района Лилия Мулланурова, главный этап работ пройден: подрядчик завершил подготовку основания для будущего объекта.

ФОК возведут из модульных конструкций. Объект будет включать зал единоборств, также будет дооборудован для игровых видов спорта. Комплекс планируют открыть в 2027 году.

Кроме того, в селе Новобелокатай появится новая хоккейная коробка. Работы начнутся после завершения строительства ФОКа, сообщили в администрации района.

Ранее сообщалось, что в городе Башкирии откроют новый ледовый дворец.