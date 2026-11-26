Уфимский боксер Артур Субханкулов отказался от высокого гонорара ради проведения титульного поединка в столице Башкирии. Об этом спортсмен рассказал на взвешивании перед боем с олимпийским чемпионом Энди Крусом.
Бой между Субханкуловым и Крусом возглавит вечер бокса, который пройдет 27 ноября в уфимском Дворце борьбы. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в легком весе.
Ранее в интервью «Башинформу» Субханкулов рассказывал, что подготовка к поединку проходит в родном зале.
«Тренируюсь в обычном режиме, все превосходно. Приглашаем всех любителей бокса и единоборств поболеть за меня и за сильнейших боксёров Башкортостана», — сказал Артур Субханкулов.
Наставница спортсмена, гендиректор Федерации бокса Башкирии Мария Карабанова поделилась, что были внесены определенные коррективы в подготовке.
«Во время подготовки к предыдущему бою мне не совсем понравилось состояние Артура, потому что тогда у него практически не было отдыха между боями. Сейчас же мы это исправили. Я дала ему отдохнуть, плюс внесли определенные изменения в тренировочный процесс. Рассчитываем, что Артур будет в своей лучшей форме.
Мы отдаем себе отчёт, что нам предстоит провести бой за титул чемпиона мира. Артур у меня цельный боксёр со стержнем. Мне очень с ним повезло — он настоящий боец. И он умеет выдерживать любое давление. У меня нет необходимости искать какую-то дополнительную мотивацию, потому что он всё сам осознает. Артура очень радует, что его земляки сумеют увидеть чемпионский бой. Если переходить к разговору о сопернике, то Крус опасен своей невероятной технической оснащенностью. Я высоко ценю его мастерство и считаю его одним из лучших боксёров в категории. Пожалуй, технически он оснащён так, как ни один боксёр в мире. Но мы готовы к этому бою, мы проявим всё своё мастерство. Я верю в своего боксёра. Верю, что Артур является лучшим в своей весовой категории», — сказала Карабанова.
В этот день в основном карде выступят еще три башкирских боксера. Спортсменке из Октябрьского Азалии Аминевой предстоит защита титула чемпионки Азии в поединке с экс-чемпионкой мира Нозифо Белл. На ринг также выйдет белоречанин Бекхан Исраилов против Мухаммада Турсунова из Узбекистана, Данис Габдрафиков встретится с австралийцем Брэдом Морганом. Башкирские боксеры успешно прошли процедуру взвешивания.
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