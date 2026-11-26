Уфимский боксер Артур Субханкулов отказался от высокого гонорара ради проведения титульного поединка в столице Башкирии. Об этом спортсмен рассказал на взвешивании перед боем с олимпийским чемпионом Энди Крусом.

Бой между Субханкуловым и Крусом возглавит вечер бокса, который пройдет 27 ноября в уфимском Дворце борьбы. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в легком весе.

Ранее в интервью «Башинформу» Субханкулов рассказывал, что подготовка к поединку проходит в родном зале.

«Тренируюсь в обычном режиме, все превосходно. Приглашаем всех любителей бокса и единоборств поболеть за меня и за сильнейших боксёров Башкортостана», — сказал Артур Субханкулов.