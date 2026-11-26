Уфимцы начали матч «не по-юбилейному». На старте игры им не удалось реализовать большинство. А гости на 8-й минуте встречи воспользовались своим шансом и забили гол в формате 5 на 4. До конца отрезка преимущество осталось на стороне минской команды. Это отразилось и в статистике: 2:11 по нанесенным броскам в створ.

До середины второго периода уфимцы не могли распечатать ворота 19-летнего вратаря Евгения Прохорова, который до этого сыграл лишь 90 минут в КХЛ. «Зубры» удвоили счет благодаря голу Тая Смита. Через 50 секунд третье звено хозяев организовало ответную шайбу: Максим Загребин сделал передачу на Маджо, тот протолкнул направо на пятак, где Броссо поразил пустой угол ворот — 1:2.