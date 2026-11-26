«Салават Юлаев» уступил минскому «Динамо» в Уфе. Игра завершилась со счетом 3:4 в овертайме.
Перед матчем на льду «Уфа-Арены» вынесли огромный торт со свечками. Поводом стал 65-летний юбилей клуба. Игре символический старт дали известные экс-хоккеисты «Салавата» Николай Заварухин, Владимир Антипов, Андрей Таратухин и Виталий Прошкин.
Уфимцы начали матч «не по-юбилейному». На старте игры им не удалось реализовать большинство. А гости на 8-й минуте встречи воспользовались своим шансом и забили гол в формате 5 на 4. До конца отрезка преимущество осталось на стороне минской команды. Это отразилось и в статистике: 2:11 по нанесенным броскам в створ.
До середины второго периода уфимцы не могли распечатать ворота 19-летнего вратаря Евгения Прохорова, который до этого сыграл лишь 90 минут в КХЛ. «Зубры» удвоили счет благодаря голу Тая Смита. Через 50 секунд третье звено хозяев организовало ответную шайбу: Максим Загребин сделал передачу на Маджо, тот протолкнул направо на пятак, где Броссо поразил пустой угол ворот — 1:2.
На старте третьего периода уфимцы сравняли счёт: Маджо разобрался на пятаке и протолкнул под щитком голкипера. В середине 20-минутки хозяева получили два большинства подряд. Второе численное преимущество реализовал Александр Алексеев мощным броском в касание с синей линии. Защитник отметился первым голом после возвращения. Белорусская команда искала шансы сравнять счёт, и на 58-й минуте гости воспользовались большинством. Игра перешла в овертайм, в котором оказались сильнее минчане.
«Салават Юлаев» в следующем матче сыграет против СКА на выезде. Уфимцы остаются на 7-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.
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