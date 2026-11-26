Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов назвал игру против минского «Динамо» достойной. Он отметил, что остался доволен сегодняшним матчем.
«Мы сегодня заслужили одно очко, вырвали его зубами. Сравняли с 0:2, но они забили в большинстве, в овертайме они были удачливее. Нападающий Джек Родуолд получил повреждение в первом периоде, играли в усечённом составе, поэтому считаю, что достойно выглядели», — сказал Козлов.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» уступил минскому «Динамо» в свой юбилей.
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