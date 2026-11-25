ХК «Торос» одержал десятую победу подряд. Нефтекамская команда сегодня на домашнем льду обыграла «Южный Урал» из Орска со счетом 4:3.
В первом периоде гости повели в счете, забросив две шайбы. Нефтекамцы сумели ответить лишь одним голом Прохора Корбита. Во втором отрезке счет сравнял нефтекамец Руслан Гимбатов.
В заключительной 20-минутке хозяева вышли вперед благодаря голу Виталия Будницкого. Однако в концовке орчане сравняли счет и игра перешла в овертайм. В дополнительные минуты хозяевам победу принес Тимур Валеев — 4:3.
«Торос» после 10-й победы подряд поднялся на шестое место в турнирной таблице ВХЛ. Лидер турнира — ХК «Омские Крылья» опережает нефтекамскую команду на 4 очка.
Ранее «Торос» в серии буллитов одержал победу над «Олимпией».
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