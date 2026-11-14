«Торос» в серии буллитов одержал победу над «Олимпией» 

Сегодня в Нефтекамске в матче регулярного чемпионата ВХЛ местный «Торос» принимал «Олимпию» из Кирово-Чепецка. Матч завершился победой хозяев ледовой площадки — 2:1(Б).
Счёт в матче на 19-й минуте открыл нападающий «Тороса» Виталий Будницкий. «Олимпия» сумела сравнять счёт на последней минуте основного времени, отличился Егор Корбит.
Победную шайбу на 65-й минуте забросил Олег Седанцов. Его сегодня признали лучшим игроком прошедшего игрового дня в ВХЛ.
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