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16:59 (UTC+5), 14 Ноября 2026

В Уфе прошёл первый волейбольный турнир памяти Павла Качкаева

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администрация Уфы МАКС
Фото: администрация Уфы | МАКС
Эдуард Кускарбеков
Журналист
Екатерина Муратова

Сегодня, 14 ноября, в спортивной школе № 34 состоялся открытый турнир по волейболу, посвящённый памяти Павла Рюриковича Качкаева.  Об этом сообщает администрация Уфы.

В соревнованиях приняли участие сборные команды администрации Уфы, администрации Чишминского района республики, министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ и волейбольного клуба «Отдушина».

Матч посетил и. о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов. Он отметил, что Павел Качкаев неустанно развивал спортивную инфраструктуру, активно поддерживал инициативы, направленные на популяризацию здорового образа жизни среди уфимцев, и не раз сам принимал участие на соревнованиях по волейболу с коллегами.

По итогам турнира победителем стала команда ВК «Отдушина». Второе место заняла администрации Уфы. Третье и четвёртое места заняли Чишминский район и МинЖКХ соответственно.

Напомним, бывший мэр Уфы Павел Качкаев скончался на 74-м году жизни.

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