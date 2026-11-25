Спорткомплекс «Динамо» в Уфе принял Всероссийские спортивные соревнования «Путь сильнейших». Сборная республики стала чемпионом. В решающем матче наша команда сыграла «СурГУ-Юграбаскет». Подопечные Бориса Соколовского уверенно завершили встречу со счетом 90:68 в свою пользу.

Капитан сборной Башкортостана и легкий форвард баскетбольного клуба «Динамо» Владимир Фоменко признан самым ценным игроком соревнований, а баскетболисты «Динамо-2» Артемий Кошев и Максим Войтов вошли в символическую пятерку турнира. Им компанию составили Артем Грудцын («СурГУ-Юграбаскет»), Александр Рыбалко («ДВГАФК-Полянка») и Александр Матвеев («Фаворит»).

«Доволен тем, что наша команда стала чемпионом. Хочу выразить огромную благодарность тренерскому штабу команды Высшей лиги БК „Динамо“ — Евгению Гореву и Евгению Угрюмову. Мы опирались на их наработки, использовали уже сложившиеся взаимодействия и игровые связки. Мне выпала честь руководить командой, но и ребята оказали огромную практическую помощь. Считаю, что мы заложили хороший фундамент и сделали важный почин для клуба, завоевав золотые медали. Хочу пожелать, чтобы и команды „Динамо“ оказались как минимум в медальной зоне, а в идеале — выиграли свои чемпионаты», — прокомментировал победу в матче главный тренер сборной Борис Соколовский.

В матче за третье место сразились «ДВГАФК-Полянка» из Хабаровска и «Фаворит» из Выборга. В итоге на третью ступень пьедестала почета поднялись хабаровчане.

Ранее Башинформ сообщал о том, что уфимский БК «Динамо» стал лидером в Суперлиге.