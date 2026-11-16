Уфимский БК «Динамо» разгромил одноименную команду из Грозного и стал лидером в Суперлиге. Выездной матч завершился со счетом 75:53.

Первая четверть прошла в равной борьбе и завершилась вничью — 17:17. Во втором отрезке уфимцы перехватили инициативу и ушли на большой перерыв с преимуществом в семь очков (34:27).

После паузы башкирская команда продолжила наращивать отрыв. В третьей четверти динамовцы набрали 18 очков, позволив сопернику ответить лишь восемью (52:35). В заключительном отрезке преимущество уфимцев достигло 25 очков, а финальная сирена зафиксировала уверенную победу гостей — 75:53!

Самым результативным в составе уфимской команды стал Даниил Аксёнов — 14 очков и 9 передач. Александр Мартынов набрал 12 очков, Алексей Бабушкин стал лидером по подборам — 8.

Впереди динамовцев ждёт «Уральское дерби» с действующим чемпионом Суперлиги — челябинским «ЧБК». Команды сыграют в 1/8 финала Кубка России 19 ноября в Уфе.

Ранее баскетболисты «Динамо» прервали победную серию ЦСКА-2.