Баскетболисты «Динамо» прервали победную серию ЦСКА-2

Баскетбольная команда «Динамо» прервала победную серию ЦСКА-2. Уфимцы разгромили «армейцев» в Москве со счётом 86:63.

Матч начался с рывка хозяев (6:0), однако «динамовцы» быстро перехватили инициативу и завершили первую четверть в качестве лидеров — 26:20. К большому перерыву уфимцы сохранили преимущество — 48:41.

После смены сторон «Динамо» увеличило отрыв до 10 очков, а в заключительной четверти надёжно сыграло в защите, позволив сопернику набрать всего четыре очка. Итог встречи — 86:63!

Самыми результативными в составе «Динамо» стали Юрий Умрихин (20), Дмитрий Ривный (14) и Роман Загретдинов (11).

Далее уфимцев ожидает первое в этом сезоне «динамовское дерби». Матч с одноклубниками пройдет 15 ноября в Грозном.

Ранее «Динамо» в Уфе нанесло первое с начала сезона поражение «Темпу-СУМЗ».