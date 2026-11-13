Баскетболисты «Динамо» прервали победную серию ЦСКА-2

Баскетбольная команда «Динамо» прервала победную серию ЦСКА-2. Уфимцы разгромили «армейцев» в Москве со счётом 86:63.
Матч начался с рывка хозяев (6:0), однако «динамовцы» быстро перехватили инициативу и завершили первую четверть в качестве лидеров — 26:20. К большому перерыву уфимцы сохранили преимущество — 48:41.
После смены сторон «Динамо» увеличило отрыв до 10 очков, а в заключительной четверти надёжно сыграло в защите, позволив сопернику набрать всего четыре очка. Итог встречи — 86:63!
Самыми результативными в составе «Динамо» стали Юрий Умрихин (20), Дмитрий Ривный (14) и Роман Загретдинов (11).
Далее уфимцев ожидает первое в этом сезоне «динамовское дерби». Матч с одноклубниками пройдет 15 ноября в Грозном.
Ранее «Динамо» в Уфе нанесло первое с начала сезона поражение «Темпу-СУМЗ».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.