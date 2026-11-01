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21:34 (UTC+5), 01 Ноября 2026

«Динамо» в Уфе нанесло первое с начала сезона поражение «Темпу-СУМЗ»

Башкирская команда обыграла соперников со счетом 81:70.

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Евгений Буров БК «Динамо»
Фото: Евгений Буров | БК «Динамо»
Альфия Аглиуллина

На домашнем паркете «Динамо» встретились два лидера Суперлиги. После неудачной первой четверти (13:24) уфимцы постепенно сократили отставание и к большому перерыву вышли вперёд — 38:36.

Третья четверть прошла в равной борьбе, а перед заключительным отрезком впереди был «Темп-СУМЗ» — 60:61. При счёте 67:67 «динамовцы» совершили решающий рывок — набрали 14 очков подряд и довели матч до победы — 81:70.

Самыми результативными в составе «Динамо» стали Даниил Аксёнов и Юрий Умрихин — они заработали по 19 очков. На счету уфимцев также 9 блок-шотов и 45 подборов.

«Сегодня мы играли против очень хорошей команды. „Темп-СУМЗ“ на протяжении всех 40 минут действует на высоком уровне, поэтому с ним очень сложно соперничать. Так вышло и сегодня. Но мы отлично провели вторую четверть в защите. Я очень доволен тем, как команда действовала в обороне: соперник набрал совсем немного очков», — рассказал после победы главный тренер «Динамо» Оливер Попович.

Далее уфимцев ждет выездная серия. 12 ноября «Динамо» в Москве сыграет с БК «ЦСКА-2», а 15 ноября — с одноклубниками в Грозном.

Следующий домашний матч уфимцев состоится 19 ноября — в рамках 1/8 финала Кубка России подопечные Оливера Поповича встретятся с челябинским «ЧБК».

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