Юная гимнастка из Стерлитамака Полина Дмитриева удостоена почётного знака «Выдающийся спортсмен Республики Башкортостан». Награду ей вручил вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.
Вице-премьер во время встречи также вручил благодарность министра спорта России наставнице гимнастки Елене Кайгуловой. Руслан Хабибов обсудил с гимнасткой и ее тренером их дальнейшие планы и поддержку башкирских спортсменов.
Напомним, 14-летняя Полина Дмитриева завоевала четыре золотые медали на первенстве Европы по спортивной гимнастике. А всего через два месяца покорила юношеские Олимпийские игры в Дакаре, завоевав золотую медаль в личном многоборье. Такого высокого звания в столь юные годы не добивался еще ни один спортсмен в республике, отметил Хабибов.
«Это выдающийся результат! Уверен, эта новость еще долго будет в топе мировых и российских СМИ. Башкирские гимнасты вписали новую яркую страницу в историю отечественного спорта», — заявил вице-премьер.
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